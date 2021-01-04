بوليفيا: لقاح سبوتنيك الروسي ضحية حرب إعلامية «قذرة»

قال رئيس بوليفيا السابق، إيفو موراليس، إن اللقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا المستجد، بات ضحية لحرب إعلامية قذرة، على حد قوله.وكتب «موراليس» في تغريدة على «تويتر»: «هناك حرب إعلامية قذرة ضد اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي ضمن رئيسنا لويس آرس توريده إلى بوليفيا في الوقت المناسب، وهذا يهدد حق الناس في الصحة والحياة بحسب ما نشره موقعآر تي الروسي اليوم الإثنين».وأضاف موراليس: «ندين (الأطراف) التي تهاجم اللقاح لأسباب إيديولوجية، وتنطلق في ذلك من دوافع سياسية واقتصادية».وفي 30 ديسمبر، أعلن آرس أن سلطات بلاده وقعت عقدا لتوريد اللقاح لروسي«سبوتنيك V» إلى بوليفيا.ووفقا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يجري الحديث عن حوالي 2.6 مليون جرعة من هذا الدواء.