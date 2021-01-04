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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تغلق البوابة العسكرية في فلسطين

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:29 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حاجزين عسكريين شمال مدينة رام الله، وأغلقت البوابة العسكرية المقامة على أراضي قرية عابود شمال غرب محافظة رام الله والبيرة الفلسطنية.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية الجديدة «وفا»، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين على مدخلي قريتي رأس كركر والنبي صالح شمال رام الله، ما أعاق تحركات المواطنين، كما أغلقت البوابة العسكرية المؤدية لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة.

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