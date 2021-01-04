قوات الاحتلال تغلق البوابة العسكرية في فلسطين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حاجزين عسكريين شمال مدينة رام الله، وأغلقت البوابة العسكرية المقامة على أراضي قرية عابود شمال غرب محافظة رام الله والبيرة الفلسطنية.وأفادت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية الجديدة «وفا»، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين على مدخلي قريتي رأس كركر والنبي صالح شمال رام الله، ما أعاق تحركات المواطنين، كما أغلقت البوابة العسكرية المؤدية لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة.