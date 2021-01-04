في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات ليلى علوي

يحل علينا اليوم 4 يناير، عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، والتي تتميز بالبساطة في إطلالتها، وطوال تاريخها الفني ظلت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار.واعتبر العديد من النقاد والجمهور أن ليلي علوي فتاة شقية، وجميلة وأميرة ساحرة، بتنوع أدوراها وأدائها، ونصحبكم في جولة لمجموعة من الصور، لنستعرض الجمال والرقة والبهجة في إطلالات ليلى علوي.