57 وفاة و842 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت بلجيكا اليوم الاثنين تسجيل 57 حالة وفاة، بالإضافة إلى 842 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان ان اجمالي الاصابات بالفيروس ارتفع الى 650011 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19701 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.