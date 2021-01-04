وزير الصحة البريطاني: لدينا عدد لقاحات أكبر من الموجود في أوروبا كلها

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن إصابات كورونا تزداد بشكل حاد في بعض المناطق ببريطانيا.وأضاف وزير الصحة البريطاني، أن لقاح أكسفورد هو انتصار للعلم في بريطانيا، ولدينا عدد لقاحات أكبر من الموجود في أوروبا كلها، وفقًا لـ"العربية عاجل ".قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس الأحد، إن بريطانيا مقبلة على فترة صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكد جونسون، أن مرحلة صعبة قادمة بسبب كورونا في بريطانيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، وفقًا لـ"سكاي نيوز".ويأمل جونسون، بتحسن الأمور بحلول الربيع إذا تم الالتزام بإجراءات التباعد للحد من تفشي كورونا.