ضبط 363 بطاقة تموينية في مخبز بالأقصر

علنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن ضبط 363 بطـاقة تمـوينية بأحـد المخابـز البلـدية، بناءًا على تكليف الدكتور تامـر صـلاح مختاروكيـل وزارة التمـوين.وجرى تشكيل لجنة وبالاشتراك مع إدارة تموين أرمنت، تم التحفظ على البطاقات التموينية محل المخالفة وتحرر المحضر القضائي اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة وتسجيل البطاقات المضبوطة على القائمة السوداء بالمديرية.