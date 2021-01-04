884 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كية»، أن هذا يعد اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 800 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 108 حالات، وهو الأعلى منذ بداية الجائحة.وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، حثوا الحكومة اليابانية السبت الماضي على إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مجددًا.