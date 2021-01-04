إيران عن إعادة حاملة أمريكية للخليج: نتابع تحركات أمريكا العسكرية

علقت الخارجية الإيرانية على قرار البنتاجون إعادة حاملة الطائرات "مينيتز"، إلى الخدمة مجددا في مياه الخليج، مشيرة إلى أن طهران تتابع التحركات الأمريكية العسكرية في المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "التحركات الأمريكية الشيطانية ليست بعيدة عن أعيننا وأجهزتنا الاستخباراتية، والأمنية، والعسكرية، على دراية كاملة بالتحركات السرية والعلنية للولايات المتحدة في المنطقة والعراق".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "المؤامرات الأمريكية تسبب الضرر بالمنطقة، وندعو دول الجوار إلى الحذر من الوقوع في شباكها"، مشيرا إلى أن "التحركات الأمريكية في المنطقة مفتعلة، وإيران أبلغت دول الخليج بتوخي الحذر كي لا تقع في شباك أمريكا".وأضاف "زادة":" تشاهد بعض التحركات الإسرائيلية لخلق التوتر في المنطقة، وخاصة في العراق، مشددا على أن طهران لا تسعى إلى خلق التوتر، لكنها لن نتوانى قيد أنملة، في الدفاع عن أمنها القومي، وسترد بجدية على أي تهديد".وردا على تصريحات جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة المرشح الديمقراطي المنتخب للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بالقول: "قضية الصواريخ واضحة في الاتفاق النووي، والقرار 3321، وهو أمر غير قابل للتفاوض".ولفت إلى أن "تصريحات مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن لا قيمة لها، وهي للاستهلاك الداخلي، وعلى واشنطن تطبيق الاتفاق النووي بالكامل"، مؤكدا أن "واشنطن تتحمل مسؤولية أي مغامرة في المنطقة، وحذرنا دول المنطقة من الانخراط فيها".