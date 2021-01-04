«التحالف المصري» يصدر دراسة مقارنة حول البرلمان المصري 2010 ـ 2020

أصدر التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة ملتقي الحوار ورقة تحليلية بعنوان من الفوضى إلي العدالة ـ العمليات الانتخابية 2010 ـ 2020، مراجعة وتقييم العمليات الانتخابية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية والمرتبطة منها بتشكيل غرفة التشريع الرئيسية التي تغير اسمها من مجلس الشعب إلي مجلس النواب، كما تستهدف قياس مدي التقدم الذي تحقق في المسار الديمقراطي بعد موجات الحراك الشعبي المرتبط بمطالب سياسية مرورا بقراءة النتائج والاتجاهات الرئيسية للمشهد المتكون عبرها انتهاء بتحليل مواقف القوي المجتمعية والحزبية الرئيسية والفاعلة في المشهد العام.ومع تسارع الإجراءات في إطار الاستعداد لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2020 والذي أتي بعد عملية انتخابية شديدة التنافسية والسخونة أسفرت عن تركيبة برلمانية شديدة التمايز والحيوية، أتت في لحظة مجتمعية فارقة سواء بحجم الآمال والطموحات الشعبية المحملة بمطالب واحتياجات أو بصعوبات المشهد الوطني العام في ظل جائحة فيروسية يقف أمامها المجتمع الدولي عاجزا إضافة لمشهد إقليمي يحمل الكثير من التحديات والمصاعب نهاية بمشروع نهضوي وتنموي، يحتاج للعديد من التشريعات والبرامج الرقابية من أجل إنجاز التنفيذ بما يضع المجلس القادم في دائرة الاهتمام والمتابعة الجماهيرية التي تستوجب قراءة متعمقة وفعالة للمشهد في إطار مقارنته بالتركيبات البرلمانية السابقة خلال عقد من الحراك السياسي والمجتمعي 2010 ـ 2020.وفي المجمل فقد نفذت الدولة المصرية ـ خلال تلك الفترة الزمنية ـ مجموعة من العمليات الديمقراطية في صورتها التنافسية العامة المرتبطة باستخدام انحيازات الإرادة الشعبية، لتحديد مكونات السلطة ومؤسساتها إضافة لإقرار قواعد المرجعية الوطنية لتوزيع المهام والاختصاصات والحقوق بين سلطات المجتمع ومواطنيه بلغت 13 عملية للاقتراع عبر صناديق إبداء الرأي تشي بحالة الحراك المجتمعي والمؤسسي والتي تنوعت بين عمليات مرتبطة بإقرارات رضائية لنصوص دستورية مستحدثة بلغت 2 عملية أو لإدخال تعديلات علي نصوص قائمة، أو عمليات لحسم الانحيازات الوطنية حول اختيار وتحديد شخص رئيس الجمهورية، أو تلك المرتبطة بتشكيل غرفة التشريع الرئيسية سواء مجلس الشعب أو مجلس النواب، أو الغرفة الشريكة ممثلة في مجلس الشورى أو الشيوخ.وقد خلصت الورقة التى اصدرها التحالف، إلي مجموعة من النتائج والمؤشرات التي تساعد في فهم المشهد والقدرة علي التقييم العادل لمعطياته يمكن التأكيد عليها علي النحو التالي:- أولا: الأطر تشريعية المنظمة للعمليات الانتخابيةفقد تمايزت انتخابات 2020 بإطار تشريعي متميز أتي مستجيبا للتعديلات الدستورية 2019 بما تضمنته من تخصيص نسبة من المقاعد لصالح النساء وفتح الباب لاستمرار التمييز الإيجابي لصالح الفئات المنصوص عليها دستوريا، بما استوجب تعديلات علي قوانين تنظيم ممارسة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات أنتجت إطارا هندسيا شديد العدالة ونموذجيا في عمليات تقسيم الدوائر الانتخابية وصورة مثالية للمشهد التنافسي لم تراه أو تشهده العملية الانتخابية الوطنية من قبل.بينما عانت العمليات الانتخابية السابقة من عورات تشريعية ورغبات في الهيمنة والاستحواذ أنتجت نصوص مختلة بإلغاء الإشراف القضائي والعودة لموظفي الجهاز الحكومي 2010 أو استحواذ الأحزاب واستبعاد المستقلين من المنافسة 2011 استوجبت أحكام قضائية ببطلان التشريع والعمليات الانتخابية المرتبطة به.- ثانيا: التركيبة البرلمانيةشهدت التركيبة البرلمانية 2020 عودة الحزبية للظهور المتمايز في المشهد البرلماني بعد عقود من هيمنة المستقلين بما يمكن أن يكون مقدمة لصراع فكري وتقديم سياسات بديلة، من قبل القوي الممثلة مع ارتقاء أكبر في استخدام الأدوات الرقابية علي أداءات السلطة التنفيذية وسط تواجد واضح لحزب يمثل الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن، وهو ما كنا نفتقده في برلمان 2015 الذي اضطر لتشكيل ائتلاف برلماني دعم مصر يمكن أن يتحاور مع السلطة ويحاسبها وأيضا في برلمان 2011 الذي استخدمته تيارات التأسلم وجماعة الإخوان في تصفية خلافاتها السياسية وجني المغانم، بعيدا عن تلبية الاحتياجات ومطالب المواطنين وهو ما سبق ووقع من النخبة المفتعلة عبر صفقات انتخابية في 2010 وزعت عبرها الفتتات علي أحزاب المعارضة المستأنسة.- ثالثا: الأحزاب في المجالس النيابيةتمايزت القوي السياسية الممثلة في برلمان 2020 رغم محدودية عددها 13 حزبا سياسيا إضافة للمستقلين بكونها تعبر بشكل رئيسي عن توافق انتخابي تمكنت عبره من تقديم قائمة تحالف انتخابي موحدة، سمحت بوصول 12 حزبا منها بشكل أمن للبرلمان استطاعت 8 منها زيادة حصتها عبر المقاعد الفردية، التي تمكن حزب وحيد من التمثيل عبرها كنموذج للإيجابية المتوقعة بعكس برلمان 2015 الذي ضم عددا أكبر من الأحزاب 20، وان كان غياب الالتزام الحزبي أو المواقف المعبرة عن قناعات فكرية قد مثل السلبية الأكبر في أدائه وهو ما ارتبط بحالة التنقل وتغيير الانتماء الحزبي التي تكررت من قبل العديد من النواب وهو ما كان قريبا من الحالة العبثية التي أنتجتها انتخابات 2010، التي كان حديث الصفقة فيها سببا في انعدام الأداءات الفنية رغم قصر مدة انعقاد المجلس إضافة للفضائح الأخلاقية والسلوكية في ممارسات نواب 2011 في تفسير لحالة السعادة التي صاحبت صدور قرارات بحلهما لاحقا.- رابعا: النساء في التشكيلات البرلمانيةيعد التمثيل النسائي في برلمان 2020 هو الأفضل تاريخيا بل وأحد أبرز ملامح التقدم في التركيبة البرلمانية المستحدثة بوصول النساء لعدد 149 مقعد ـ قابلة للزيادةـ، بما يظهر احترام الدولة لالتزاماتها الدولية وتقدير المؤسسات لدور وفعالية المشاركة النسوية في دعم الدولة واستقلالية قراراتها إضافة لكونها تطبيق للالتزام الدستوري المعدل 2019، الذي خصص للمرأة حصة لا تقل عن 25 % من جملة مقاعد المجلس الأمر الذي يتوقع معه كفاءة أداء وتميز واهتمام بدعم تقلد النساء لمواقع اتخاذ القرار والمشاركة في الشأن العام بعكس معاناة ومصاعب التمثيل النسوي في المجالس السابقة والذي تلاعبت به الجماعات الدينية في برلمان 2011، الذي قدم خطاب وتشريعات تمييزية شديدة الإجحاف والتخلف ضد الحقوق الأساسية للنساء أو اختيار نخبة مصطنعة وغير مسيسة في برلمان 2010.- خامسا: المسيحيون في التشكيلات البرلمانيةتمكن المسيحيون من الحفاظ علي تمثيلهم المتميز في مجلس النواب 2020 بنجاحهم في حصد 3 مقاعد بالنظام الفردي تضاف لعدد 28 مقعدا عبر نظام القوائم ليصل مجمل مقاعد الأقباط في المجلس إلي 31 مقعدا كان المميز فيها أنها ذهبت لعناصر تمتلك أرضية جماهيرية وارتباط شعبي حقيقي وفاعلة في العمل العام بما يمكنها من تقديم أداءات شديدة الكفاءة، تمثل رافعة للمشاركة والتأثير في العمل النيابي إضافة لكونها رابطة قوية للجاليات المصرية في الخارج التي تمثل أحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية بعد فترات من المعاناة وضعف التمثيل في المجالس السابقة، والتي تحولت العديد من جولاتها لحالات من الاحتقان الطائفي والتصويت وفق الهوية الدينية علي غرار ما قامت به جماعة الإخوان في فترة سيطرتها علي المشهد البرلماني 2011 في تكرار لسلوكيات نظام مبارك، الذي استخدم تمثيل المسيحيين في مجلس الشعب 2010 كورقة من أوراق الصراع والتلاعب أمام الضغوط الدولية وليس باعتبارها حق من حقوق المواطنة مثلما هو واقع من المجلس التشريعي الحالي.