كوريا الجنوبية: سنبذل جهدنا ليصبح هذا الشتاء الأخير مع كورونا
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:22 ص
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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون اليوم الاثنين، إن تحقيق الاستقرار في سبل معيشة الناس من أهم مهام الحكومة لهذا العام.
وأكد جونج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن مكافحة فيروس كورونا المستجد هي الأولوية القصوى لهذه المهمة، متعهدا بجعل البلاد "بلدا أكثر صحة"، متابعا إن "الحكومة ستبذل جهودها كي يصبح هذا الشتاء الأخير مع كوفيد-19".
وأضاف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أن الحكومة ستعمل على خلق بيئة حيث يمكن لأي شخص تلقي العلاج دون قلق.
وأكد جونج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن مكافحة فيروس كورونا المستجد هي الأولوية القصوى لهذه المهمة، متعهدا بجعل البلاد "بلدا أكثر صحة"، متابعا إن "الحكومة ستبذل جهودها كي يصبح هذا الشتاء الأخير مع كوفيد-19".
وأضاف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أن الحكومة ستعمل على خلق بيئة حيث يمكن لأي شخص تلقي العلاج دون قلق.