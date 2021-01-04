كوريا الجنوبية: سنبذل جهدنا ليصبح هذا الشتاء الأخير مع كورونا

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون اليوم الاثنين، إن تحقيق الاستقرار في سبل معيشة الناس من أهم مهام الحكومة لهذا العام.وأكد جونج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن مكافحة فيروس كورونا المستجد هي الأولوية القصوى لهذه المهمة، متعهدا بجعل البلاد "بلدا أكثر صحة"، متابعا إن "الحكومة ستبذل جهودها كي يصبح هذا الشتاء الأخير مع كوفيد-19".وأضاف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أن الحكومة ستعمل على خلق بيئة حيث يمكن لأي شخص تلقي العلاج دون قلق.