استئناف محاكمة عامل هتك عرض طفلة في الإسكندرية اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وأمانة سر ياسر عبد العاطي، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية.وأسندت النيابة للمتهم «ياسر.م»، عامل، أنه في غضون شهر أبريل 2019، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، هتك عرض المجني عليها «ي.م»، والتي جاوزت اثنتى عشر عامًا، ولم يبلغ سنها ثماني عشر عامًا ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حصر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وهتك عرضها.وشهدت المجني عليها، أنها أقامت لدى المتهم لمدة 4 أيام بمسكنه، قام خلالها بهتك عرضها وفض بكارتها بغير قوة أو تهديد.