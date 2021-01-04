كوريا الشمالية تدعو لتكثيف حملة مكافحة كورونا قبيل مؤتمر الحزب الحاكم

دعت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونج شينمون" اليوم الاثنين، إلى تكثيف الحملة القومية لمكافحة فيروس كورونا في ظل توقع عقد مؤتمر الحزب الحاكم خلال الأسبوع الجاري.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت أن مؤتمر الحزب الثامن سيعقد في وقت مبكر من يناير، دون تحديد تاريخ، حيث تجمع أعضاء المؤتمر في بيونج يانج، ما يشير إلى اقتراب موعد انعقاده.وقالت صحيفة "رودونج شينمون" التابعة لحزب العمال الحاكم بالشمال "بينما نمضي قدما هذا العام، يجب أن تكون الأولوية للعمل الوقائي الطارئ ضد الفيروس".كما طالبت الصحيفة الشعب بالولاء التام لكيم جونج - أون، قائلة إن هذه الوحدة خلف القائد ضرورية لتحويل هذا العام إلى عام نصر.وسيعقد المؤتمر - الذي يعد واحدا من أهم فعاليات صنع القرار في الشمال - رغم مجهودات الشمال الجارية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل مخاوف من تفشي سلالة أكثر قدرة على العدوى حول العالم.