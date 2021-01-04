قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطنيين من مدينة القدس
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:12 ص
وكالاتطباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 شبان فلسطنيين من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، لوكالة انباء وفا الفلسطينية الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى)، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.
وأفاد شهود عيان، لوكالة انباء وفا الفلسطينية الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى)، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.