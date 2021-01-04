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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطنيين من مدينة القدس

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:12 ص
الاحتلال تعتقل
الاحتلال تعتقل
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 شبان فلسطنيين من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، لوكالة انباء وفا الفلسطينية الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى)، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.

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