قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطنيين من مدينة القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 شبان فلسطنيين من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، لوكالة انباء وفا الفلسطينية الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس (أحد أبواب الأقصى)، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.