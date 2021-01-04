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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

745 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:05 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند اليوم الإثنين تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و439 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 65 حالة وفاة.

من جانبه قال تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا إن المركز قلق من اكتشاف المزيد من الحالات في ضوء رحلات السفر التي يقوم بها الناس أو عودتهم إلى المقاطعات خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف أن الخطر يكمن في المسافرين من الأقاليم التي أصابها تفشي المرض، حيث يمكنهم نقل المرض إلى أشخاص آخرين في المنزل أو في الوجهات السياحية.

وحذر ويتسانيوتين من أن الوضع لا يزال خطيرا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.. وقال "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.

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