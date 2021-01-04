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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترشيح مصر في قائمة أفضل 5 دول للزيارة خلال 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:05 ص
مصر
مصر
أمينة ذكى
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احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة الأماكن السياحية المرشحة للزيارة في 2021 من قبل موقع «جارديان» نيجيريا.

وقال الموقع النيجيري، «كان 2020 عامًا مميزًا بسبب جائحة كورونا، حيث توقفت العديد من الأنشطة حول العالم، وقد كان العام الأسوأ لمن أرادوا رؤية العالم واستكشافه حيث كان هناك قيود السفر والحدود المغلقة والحجر الصحي الإلزامي».

وأضاف «في حين أن العديد من الأماكن لا تزال مغلقة ومحظورة، فإن المزيد والمزيد من البلدان تفتح أبوابها، على الرغم من أنها قد تأتي بتكلفة ليست سهلة حيث تم وضع بروتوكولات الصحة والسلامة في العديد من البلدان للسماح للأشخاص بالسفر بأمان وبثقة».

وأشار إلى أن «الموقع أن مصر على قائمة خمس دول مرشحة للزيارة في 2021، كما أصبح السفر إلى مصر ممكنًا مرة أخرى الآن بعد تخفيف قيود كورونا، وتم استئناف الرحلات الجوية إلى البلاد ويمكن للأجانب عبور الحدود بشرط أن يستوفوا متطلبات دخول».

وتابع «تعتبر أهرامات الجيزة من المعالم السياحية التي يجب زيارتها، إنها واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة التي لا تزال موجودة، فضلا عن المتحف المصري الكبير (GEM)، المعروف أيضًا باسم متحف الجيزة، والذي سيضم أكبر مجموعة من القطع الأثرية المصرية القديمة في العالم، والذي يعرف بأنه أكبر متحف أثري في العالم وهو أيضا سيتم افتتاحه في عام 2021».

كما رشح الموقع وجبة مصرية للزائرين وهى طبق الكشري، وقال عنه إنه «طعام متداول بكثرة في مصر وهو عبارة عن مزيج من الأرز والعدس والمعكرونة».

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