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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

210 آلاف إصابة جديدة و1394 وفاة بكورونا في أمريكا

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:59 ص
أمريكا
أمريكا
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 210 آلاف و479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1394 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 20 مليونا و636 ألفا و663 إصابة، من بينهم 351 ألفا 580 حالة وفاة.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع ما لا يقل عن 13 مليونا و71 ألفا و925 جرعة لقاح في البلاد، وتم تطعيم ما لا يقل عن 4 ملايين و225 ألفا و756 شخصًا.

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