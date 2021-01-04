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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:57 ص
ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية
جمال عاشور
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انطلقت فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" لتطوير الحرف المصرية وتبنتها وزارة الثقافة تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بقصر ثقافة الإسماعيلية وتستمر حتى 6 يناير، وأيضا من 9 إلى 23 يناير الجارى.

المبادرة تدريب الفنانة جيهان المالكي للفئات العمرية سن 18 حتى 45 عاما، وهي عبارة عن دورات تدريبية متكاملة لتعليم الحرف البيئية مثل التدريب على حرف "الخزف، الخيامية، أشغال نحاس نقش، أركيت، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب"، وهي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة وذلك بكافة محافظات مصر.

كما يشارك في التدريب مجموعة من المتخصصين لهذه الحرف وتحدد نوعية الدورات علي حسب نوعية الحرفة التي تشتهر بها المحافظة المقام بها المبادرة، تفقد المبادرة رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي برقفته مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

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الثقافة

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