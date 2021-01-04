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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: رفض «أمريكي وأوروبي» لإلغاء تجميد حساباتنا لتسديد قيمة لقاح كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:39 ص
مادورو
مادورو
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قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلغاء تجميد أموالها الحكومية لتتمكن من تسديد قيمة اللقاح ضد (كوفيد-19)، لكنهما رفضا الطلب.

وأضاف مادورو في اجتماع له " قامت حكومات البرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية في هذه الدول بتجميد الأموال، وحجبت الوصول إلى اللقاح".

وذكر مادورو أن فنزويلا طالبت من خلال منظمة التجارة العالمية بتزويدنا بالأموال، لكن تم رفض هذا الطلب.. قائلا: "لقد تحدثت نائبة رئيس الدولة مع وزراء خارجية هذه الدول، لكنهم رفضوا الطلب".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة كاملة من العقوبات على فنزويلا، كان أكثرها قوة وتأثيرا تجميد حسابات البلاد في أوروبا، وكذلك تجميد أصول ومصالح شركة النفط والغاز PDVSA في الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار، فضلا عن حظر التعامل معها.

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