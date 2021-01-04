وثائق قضائية تكشف تجسس رجال أردوغان على معارضيه في المجر

كشفت وثائق قضائية عن تجسس الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على معارضيه في المجر، وتحديدا في العاصمة المجرية بودابست، وفقا لما نقل موقع نورديك مونيتور.وتابع الموقع: من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.وتشير الوثائق القضائية المدرجة في قضية جنائية إلى أن السفارة التركية في بودابست جمعت معلومات عن أشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن وهي جماعة تنتقد الرئيس أردوغان، حيث قام دبلوماسيون أتراك بتوصيف رجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في البلاد.تم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي بيرول توفان.وفقًا لقرار صادر عن توفان في 11 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 201843629) مع 12 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في بودابست دون أي دليل ملموس على إثم، ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.يأتي هذا فما يواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء الحركة، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان التخلي عن المجموعة بسبب مشاكله القانونية، وغالبًا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم كما يتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم تهم جنائية.