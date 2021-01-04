كيف استعدت المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا؟ (إنفوجراف)

بالتزامن مع الارتفاع المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا، استعدت وزارة التعليم العالي للمشاركة في تجاوز هذه الجائحة التي تمر بها مصر والعالم، عن طريق رفع عدد المستشفيات لاستقبال حالات المصابة بالفيروس فضلًا عن التأكد من جاهزيتها.واستعانة بأحدث الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، ترصد "الدستور" مدى استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.- بلغ إجمالي عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا إلى 29 مستشفى، فيما لم تتخط نسب الإشغال إلى 50% فى مستشفيات العزل الجامعى.وفيما يخص أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات الجامعية لم يصل استخدامها إلى 25% حتى هذه اللحظة، بالنسبة للمصابين بكورونا أيضا، وفق المتحدث باسم وزارة التعليم العالى.- بلغ عدد المستشفيات الجامعية بشكل عام 115 مستشفى جامعي حكومي، بالإضافة إلى 6 مستشفيات تابعة للأزهر، أي أنه إجمالي عدد المستشفيات وصل إلى 121 مستشفى جامعيا جاهزا للعمل.أما عن عدد الأسرة داخل المستشفيات الجامعية، فوصلت إلى ما يقرب من 37 ألف سرير، منهم 6 آلاف سرير كمرحلة أولى لمصابي كورونا، فيما تم تجهيز حوالي 7 مستشفيات للعزل داخل محافظة القاهرة بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.وبالتزامن مع الاستعدادت لمواجهة كورونا تقرر إعادة تشغيل 25 مستشفى جامعيًا، بسعة استيعابية 2377 سريرًا بالأقسام الداخلية، و523 سريرًا للرعاية المركزة، و418 جهاز تنفس صناعي، فضلًا عن توفير أماكن لعزل للأطفال.