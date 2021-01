في 2020.. استنفار أمنى أوروبى ضد الأنشطة الهدامة لمنظمات الاستخبارات التركية

توافرت خلال العام 2020 أدلة دامغة على اتساع نطاق أنشطة التجنيد التى تقوم بها الاستخبارات العامة التركية فى بلدان الاتحاد الأوروبى، وتبين لأجهزة مكافحة التجسس الأوروبية أن نشاط المخابرات التركية التجنيدى للعملاء يهدف فى المقام الأول إلى جمع المعلومات والتأثير السياسي من خلال عمليات العمل النفسى والاعلامى على من يراهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصوما لسياساته من خلال إشاعة الفوضى والتوترات الداخلية اعتمادا على مبررات مضللة.وأكدت المصادر نفسها أن النمسا وفرنسا تتصدران قائمة البلدان الأوروبية الأعلى استهدافا من جانب أنشطة وعمليات المخابرات التركية مقارنة بباقى دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يتم انتقاء العملاء وتجنيدهم فى كلا البلدين بعناية شديدة مع مراعاة تواجدهم فى مواقع عمل مهمة وفى مقدمة من تسعى الاستخبارات التركية إلى استمالتهم وتجنيدهم المقاولون وأصحاب الشركات المدنية المتعاقدة او المتعاملة مع الحكومات والهيئات ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية ومقاولو المشروعات الدفاعية.وبحسب تقرير أوروبي.. تشكل الرابطة الوطنية لأتراك المهجر ذراعا سريا للاستخبارات العامة التركية فى تنفيذ عمليات معظم عمليات التجنيد والاستهداف تلك وهو النشاط الذى التى بانت خطورته فى تقرير صدر عن المركز الاوروبى لمكافحة التطرف ونشرت أجزاء منه المنصات الاعلامية الاوروبية المهتمة بالشأن المخابراتى ومكافحة التجسس.ويبين التقرير الأوروبى بالادلة الدامغة وبالأسماء تورط وكالة أتراك المهجر التابعة للرئاسة التركية وأذرع العمل الأهلى المرتبطة بها فى أنشطة تجنيد وتشغيل لعملاء التجسس من الأتراك المقيمين فى خارج تركيا لأغراض العمل أو الدراسة، وكذلك تعمل وكالة أتراك المهجر كذراع للنظام الحاكم فى تركيا لممارسة الضغط والابتزاز السياسى حال نشوب خلاف بين تركيا وأي من جيرانها فى منطقة الاتحاد الأوروبى من خلال تجييش الطلبة الأتراك المغتربين لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية الحاشدة للرأى العام.ومع احتدام التدخل التركى فى ليبيا والصراع على ثروات شرق المتوسط لجأت تركيا إلى المنظمات الإنسانية والخيرية والثقافية كأذرع عمل مكشوفة تتولى تنفيذ خطة الاستخبارات التركية السرية لتوسيع قاعدة العملاء والمبلغين عبر أراضي الاتحاد الأوروبي وكل ذلك كان يتم تحت مظلة الوكالة الوطينة لأتراك المهجر.ووفقا للتقرير الأوروبي تقوم الاستخبارات التركية Turkish intelligence agency MIT بزرع عملاء لها فى كافة مراكز صنع القرار الأوروبية المهمة التى تتعامل مع الأتراك وغير الأتراك وكذلك تنشط الاستخبارات التركية فى أوساط الجاليات الإسلامية فى بلدان الاتحاد الأوروبي بقصد البحث والانتقاء لجيل جديد من العملاء والجواسيس لحساب الدولة التركية.كما لجأت الاستخبارات التركية خلال العام 2020 الى استخدام المنظمات غير الحكومية وشبه الرسمية وفى مقدمتها وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA ).ولفت التقرير إلى أنه مما يؤكد ارتباط وكالات التعاون الدولى شبه الحكومية التركية بعمل الاستخبارات التركية وبأنشطتها قيام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتعيين حقان فيدان رئيسا للاستخبارات التركية العامة فى العام 2010 وكان يعمل قبل ذلك فى وكالة التعاون والتنسيق الدولى التركية TİKA السابق الاشارة اليها، وقد نجح فيدان فى تجنيد وتشغيل أعداد كبيرة من العملاء لحساب تركيا خلال فترة إدارته لتلك الوكالة.وتشابكا مع عمل الوكالة السابقة.. استخدمت الاستخبارات التركية كذلك ما يعرف بالمبادرة الرئاسية التركية لرعاية أتراك المهجر ( YTB) diaspora agency ) وهى الوكالة التى يتبعها ما يعرف بمعهد يونس عميرى الثقافى للمغتربين الأتراك ( the Yunus Emre Institute ) وتتبعها كذلك مؤسسة المعارف التركية Maarif Foundation وهى المؤسسة المسؤولة عن نشر الأفكار الأردوغانية وإحياء ما يسمى بدولة الخلافة تحت غطاء أفكار التكامل الإسلامي.ويتواجد على الأراضى الأوروبية مالا يقل عن خمسة ملايين تركى ما بين دارس وعامل او مقيم بصفة دائمة او موظف دولى، وتشكل تلك الكتلة البشرية الكبيرة مجالا حيويا لعمل الاستخبارات التركية لتنفيذ عمليات تجنيد وتجسس سواء باستخدام عملاء من أتراك المهجر او للتجسس على أتراك المهجر فى عموم البلدان الاوروبية.ولما كان الشباب التركى الدارس فى دول الاتحاد الأوروبي يشكل قطاعا كبيرا من الأتراك المقيمين فى أوروبا، كان من الطبيعى أن تقوم الاستخبارات التركية بتفعيل ذراع سري للتواصل معهم واختراق صفوفهم أما لتجنيد عملاء منهم او لمراقبة تحركاتهم وكشف أية توجهات معارضة من جانبهم تجاه النظام التركى، وتعد هيئة رعاية الطلبة الأتراك فى الخارج Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği، or Wonder) هى الذراع الأكثر أهمية لدى الاستخبارات التركية العامة للقيام بتلك المهمة وهى الهيئة التى لاحظت الاستخبارات النمساوية نشاطا غير عادى لها فى الفترة الاخيرة بين شباب الاتراك الدارسين فى النمسا.ويقول خبراء مكافحة التجسس فى أوروبا أن تحليل أوجه إنفاق الرابطة الوطنية لأتراك المهجر ومشروعاتها فى بلدان الاتحاد الأوروبى وبخاصة فى النمسا وفرنسا يشى بوجود أهداف خفية وراء الانشطة الظاهرة لعمل تلك الوكالة.وخلال العام 2020، كشف مكتب حماية الدستور فى ألمانيا والذى يعد أعلى مؤسسة استخبارات ومكافحة تجسس فى البلاد عن قيام المخابرات التركية بإدخال تطبيق خبيث من انتاجها فى هواتف محمولة من الانتاج التركى وتزويد استخبارات أنقرة للمقيمين الأتراك فى ألمانيا من عملائها بتلك الهواتف الذكية للتجسس على معارضى أردوغان على الأراضى الألمانية.وجاء فى تقرير سربته الاستخبارات الألمانية للصحافة ان تطبيق الهواتف الذكية التجسسى قد تم فى مدينة بادن وكذلك مدينة ويتينبيرج الواقعتين فى جنوب غرب ألمانيا على الحدود مع سويسرا وفرنسا حيث يتركز غالبية الرعايا الاتراك على الاراضى الالمانية بما فى ذلك المعارضين الأتراك، ويسكن فى مدينتى بادن وويتينبيرج نحو ثلاثة ملايين نسمة يمثل الرعايا الأتراك نسبة 15 % منهم.ونبه تقرير الاستخبارات الألمانية – الذى نشرت دورية انتليجينس نيوز مقاطع منه – إلى أن تواصل عملاء المخابرات التركية مع الرعايا الأتراك من المنشقين على نظام اردوغان عبر تلك الهواتف يسمح للمخابرات التركية بالنفاذ المباشر الى ملفات هواتف المعارضين واختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى وبيان ارقام من يتواصلون معهم وهو ما يمكن من مراقبتهم ومعرفة اتصالاتهم وتحركاتهم بصورة دائمة، لكن الاستخبارات الألمانية المحت الى ما قد يكون اخطر من ذلك وهو احتمالية استهدافهم من الاستخبارات التركية وتصفيتهم على الاراضي الالمانية.وقالت الاستخبارات الالمانية فى تقرير لها ان نشاط الاستخبارات التركية مكشوف تماما لرجال الاستخبارات الالمانية وان نشاط الاستخبارات وجمع المعلومات الذى يقوم به رجال المخابرات التركية يتم تحت أغطية متعددة ويستهدف شريحتين أساسيتين من الاتراك المقيمين على الأراضي الالمانية وهما عناصر حزب العمال الكردستانى وأنصار المعارض التركى – حليف أردوغان السابق – فتح الله جولن الذى يتهمه نظام أردوغان بدعم المحاولة الانقلابية التى شهدتها تركيا فى يوليو من العام 2016.وكشفت الاستخبارات الالمانية فى تقريرها كذلك أن أعضاء حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه أردوغان عادة ما يتم تجنيدهم للتجسس على الأتراك الموجودين فى ألمانيا، وأن جامعى المعلومات التابعين لمخابرات أردوغان عادة ما تستخدم المنظمات المدنية التابعة لحزب العدالة والتنمية فى ألمانيا كغطاء على انشطتهم التجسسية على معارضى أردوغان من المقيمين على الأراضي الألمانية.