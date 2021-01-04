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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

5135 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:31 ص
إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ438 ألف حالة، تعافي منهم 380 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3416 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 25 حالة أمس، بينما هناك 731 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين صباح أمس بأن إسرائيل أكملت أسبوعها الثاني من حملة التطعيم بتلقيح مليون وتسعين ألف شخص.

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