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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

وصلت 512 مشروعًا قوميًا.. إنجازات الدولة في قطاع الإسكان

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:10 ص
الإسكان
الإسكان
سمر محمدين
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عزمت القيادة السياسية منذ توليها الحكم على القضاء على كافة بؤر العشوائيات في جميع مناطق ومدن الجمهورية، وفي المقابل تنفيذ وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة، من أجل النهوض بالبنية الأساسية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

واتساقًا مع ذلك سجلت وزارة الإسكان أرقامًا غير مسبوقة في حركة تشييد وبناء المدن الجديدة، فقد وصلت عدد المدن التي يُجرى العمل على تنفيذها حوالي 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع لتحسين نوعية الحياة واستيعاب الزيادة السكانية.

واحدة من أهم الإنجازات التي يجرى تأسيسها هي العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المستهدف أن تستوعب العاصمة الجديدة خلال المرحلة الأولى عدد سكان يبلغ حولي 7 ملايين نسمة، على أن يتم نقل 50 ألف موظف إلى مقرات الوزارات الجديدة بالحى الحكومى.

تعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من أبرز المدن الذكية الجديدة، التي من المخطط ان تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة في نهاية المرحلة الأولى، كما أنه جارى تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تبلغ سرعته 250 كم ساعة، يربط العلمين الجديدة على البحر المتوسط بالبحر الأحمر فى العين السخنة.

أما عن مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة بدعم خاص لمواطنيها، ومنها مدن الاسكان الاجتماعي، الذي يمثل أضخم مشروع في تاريخ مصر، إذ يتم تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات بكافة المحافظات والمدن الجديدة تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة، وجار العمل على توفير الخدمات الأساسية والترفيهية مثل من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء.

ولم تغفل الدولة عن توفير سكن لأصحاب الدخل المتوسط تحت عنوان "الإسكان المتوسط -سكن مصر ودار مصر"، ويهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال تقديم وحدات كاملة التشطيب على ثلاث مراحل، شملت المرحلتين الأولى والثانية عددا من المدن على رأسها 6 أكتوبر وبدر، وذلك في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويندرج مشروعات المدن السكنية تحت اسم "جنة" ضمن السكن الفاخر التي تعمل الدولة على توفيره، إذ تم يتميز بنموذج معماري مميز، كما أن المشروع يحاط بسور شجري لتوفير الخصوصية: "أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور - الشروق - دمياط الجديدة - الشيخ زايد - المنيا الجديدة - المنصورة الجديدة".

نفذت وزارة الإسكان نحو 512 مشروعا بتكلفة 49.3 مليار جنيه، لإنشاء 144 ألف وحدة سكنية "اجتماعى – متوسط- عشوائيات"، وإتاحة أراضى لـ 465 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ 40 مشروع مياه شرب بإجمالى طاقات 1.5 مليون م مكعب يوم لتحسين خدمة مياه الشرب لعدد 7.5 مليون مواطن، وتنفيذ 174 مشروع صرف صحى بإجمالى طاقات 1.3 مليون متر مكعب لتحسين خدمة الصرف الصحى لعدد 10 ملايين مواطن، وفق إحصائيات وزارة الإسكان.

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