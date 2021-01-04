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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا شرق بيت لحم

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:02 ص
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا من بلدة جناتة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة أنباء وفا الفلسطينية الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

يذكر أن المواطنين في قرية واد فوكين غرب بيت لحم قد تصدوا ليلة أمس لمجموعة من المستوطنين حاولوا العبث في أراضي المزارعين في منطقة النصرانية، وأرغموهم على العودة.

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