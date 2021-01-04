الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا شرق بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا من بلدة جناتة شرق بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية للوكالة أنباء وفا الفلسطينية الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.يذكر أن المواطنين في قرية واد فوكين غرب بيت لحم قد تصدوا ليلة أمس لمجموعة من المستوطنين حاولوا العبث في أراضي المزارعين في منطقة النصرانية، وأرغموهم على العودة.