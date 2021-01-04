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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

66 % انخفاضًا فى أعداد مصابى كورونا بالكويت

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:55 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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شهد شهر ديسمبر الماضي، أدنى معدل للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت منذ شهر مايو الماضي؛ حيث شهد انخفاضًا في أعداد الاصابات بنسبة 66%.

وبلغت أعداد الاصابات في الكويت خلال الشهر الماضي 7592 اصابة، في حين وصلت أعداد الوفيات إلى 53 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين في غرف العناية الفائقة إلى 47 حالة، بعد أن كانت 82 حالة في شهر نوفمبر الماضي، والذي شهد تسجيل 16 ألفًا و709 إصابات و101 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أن هناك رصدا لمعدلات الاصابة والوفيات التي يتم تسجيلها بصورة يومية محليًا، فضلًا عن متابعة مستجدات الفيروس عالميًا، ومن خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمية؛ لرصد أي تحديث يتعلق بالبروتوكولات العلاجية، أو اللقاحات الجديدة، أو حتى اتخاذ اجراءات تضمن الحد من معدلات انتشار الفيروس.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، أنه سيتم إجراء فحص (PCR) من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في مطار الكويت الدولي على كافة الركاب القادمين للكويت، في خطوة تستهدف الحرص على الأمن الصحي في الكويت والحيلولة دون دخول السلاسة الجديدة من الفيروس اليها، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن فحص الـ (PCR) في المطار، لن يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ (PCR) لدى قدومه إلى الكويت بحسب الاشتراطات الصحية السابقة.

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