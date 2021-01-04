«النهضة» على صفيح ساخن.. حرب خلافة تكشف انقسام إخوان تونس

قال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة الإخوانية بتونس، إن "الحركة تعيش اليوم حرب خلافة"، في إشارة إلى الخلافات الواسعة حول التمديد لزعيمها راشد الغنوشي.وتابع زيتون، في تصريحات لصحيفة محلية تونسية، أمس: "ما يجري يمكن تسميته بحرب الخلافة على رئيسها وزعيمها ومؤسسها الذي تنتهي عهدته في المؤتمر القادم، وهذا الاستغراق في الخلافات يبعدها شيئا فشيئا عن مهمتها الرئيسية باعتبارها الحزب الأول في البرلمان، نخب النهضة انشغلت بالصراعات بدل الانكباب على إنتاج البرامج والحلول لمشاكل البلاد".يأتي هذا فيما تراجع عدد مؤيدي رئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، في المكتب التنفيذي، للحركة، وذلك في أعقاب عقد انتخابات داخلية أطاحت بأبرز أذرعه وأهم القيادات الداعمة له.وانتخب مجلس شورى حركة النهضة، السبت الماضي، مكتبا تنفيذيا جديدا للحزب مكون من 17 عضوا، وأفرزت النتائج صعود قيادات من التيار المناهض للغنوشي الذي يطلق عليه "مجموعة الـ100"، فيما خسرت القيادات المقربة من الغنوشي.