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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع تركي: 65% من الأتراك يعتقدون أن البلاد تتجه نحو الأسوأ

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:39 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف أحدث استطلاع للرأي أن المواطنون الأتراك يعتقدون أن البلاد تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ، حيث وصلت نسبة من يعتقدون هذا الرأي 65%، وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات، وفقًا لآخر نتائج مسح شهري أجراه مركز استطلاعات الرأي في أنقرة "متروبول".

وقال 64% من المشاركين إن الازدهار الاقتصادي لتركيا قد ساء خلال العام الماضي، حسبما نقلت صحيفة بيرغون عن استطلاع "نبض تركيا" (تركيا نابزي) لشهر ديسمبر 2020.

وقال 8% فقط ممن شملهم الاستطلاع إن ظروف المعيشة في البلاد قد تحسنت، مسجلة أدنى رقم في تاريخ المسح، قال بيرجون.

يأتي هذا فيما عانت تركيا بالفعل من أزمة عملة 2018 وتضخم مزدوج عندما اجتاحت جائحة فيروس كورونا البلاد في مارس.

في غضون ذلك، فقدت الليرة نحو ربع قيمتها هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، بينما سجلت البطالة 12.7%، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK).

وقال 80% ممن شملهم الاستطلاع إن معدل التضخم في تركيا أعلى من نسبة 14% التي أعلنتها شركة T withİK، بأغلبية 51%، قائلين إن التضخم الفعلي يقترب من 30%.

وعندما سئل عن لقاح الفيروس التاجي، قال ما يقرب من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع 48.5%، إنهم لا يخططون للحصول على اللقاح.

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