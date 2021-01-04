باكستان تسجل 1895 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 488 ألفا و529 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 39 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و350 وفاة.وبلغ إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن في باكستان 442 ألفا و457 شخصا.