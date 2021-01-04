رواندا تدرس إدراج اختبارات كورونا ضمن برامج التأمين الصحى

يدرس مركز الطب الحيوى فى رواندا ضم اختبارات مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا إلى قائمة برامج التأمين الصحي المختلفة.وعلمت صحيفة "نيو تايمز" الصادرة في رواندا بموقعها على الانترنت أن هذه الخطوة تأتي فى وقت تزايدت فيه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في البلاد، خاصة مع نظر العاملين فى المجال الطبي لهذه الاختبارات على أنها وسائل رئيسية لمنع انتشار الفيروس بين سكان رواندا.وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة بذلت فى الأسابيع الأخيرة جهودا كبيرة لتحسين وسائل حصول المواطنين على خدمات الاختبارات.وعلى سبيل المثال، اعتبارا من 17ديسمبر الماضي قامت الوزارة بمسح العيادات الخاصة تمهيدا لبدء اختبارات كورونا باستخدام اختبارات"رابيد تيست" السريعة النتائج.وسجلت رواندا يوم السبت الماضي أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 مايرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98 حالة.وفى نفس اليوم، أجرت السلطات الصحية 2345 اختبارا خلال اربع وعشرين ساعة واكتشفت 107 حالات إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 8567 حالة إصابة تعافى منها 6685 حالة.وتشهد رواندا منذ ديسمبر الماضي زيادة مطردة فى حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.19