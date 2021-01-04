انكماش اقتصاد سنغافورة بنحو 6 % خلال عام 2020

أظهرت التقديرات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين من قبل وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بنسبة أقل من المتوقع أي 5.8 % خلال عام 2020.وقالت الوزارة إن كاهل الدولة التي تعتمد على التجارة أصبح مثقلا، في الوقت الذي "واصلت الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم تصديها لجائحة كوفيد- 19".وتضررت قطاعات مثل السياحة والطيران بشدة من الجائحة وقيود السفر المرتبطة بها، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12.6 % عن هذا الوقت من العام الماضي.وتقلصت أعمال الإنشاءات، التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين شكلوا معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة البالغ عددها 59 الف حالة، بنسبة 33 %.وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة تصل إلى 6.5 % في عام 2020وشهدت قطاعات مثل الإلكترونيات والتصنيع الطبي الحيوي زيادة في الطلب بسبب الجائحة، مما يعني أن ناتج التصنيع في سنغافورة توسع بنسبة 7.1% خلال عام 2020.وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير بنسبة 3.8 % على أساس سنوي، وهو تحسن مقارنة بانخفاض بنسبة 5.8 % خلال الأشهر الثلاثة السابقة.وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نموًا بنسبة 2.1 % مقارنة بالربع السابق، والذي شهد بدوره نموا ربع سنوي يزيد عن 9 %.وقالت الوزارة إن هذا "يرجع إلى الاستئناف التدريجي للأنشطةوعكس انتعاشا دوليا" حيث "خرجت الاقتصادات الرئيسية في أماكن أخرى من الإغلاق" لفترة خلال منتصف العام.