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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:30 ص
بخفة فيل
بخفة فيل
وائل توفيق
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صدر ديوان الشاعرة بسنت عبداللاه "بخفة فيل" عن دار فهرس للنشر والتوزيع، في 130 صفحة من القطع المتوسط.

وتعبّر "عبداللاه" في قصائدها عن التحولات الشعورية التي يتعرض لها الإنسان عبر مراحل عمره، من اليأس والأمل والطموح، ومدى فقدانه لعنفوانه وجموحه ومشاعره كلما مر به العمر وتقدم.

ومن أجواء الديوان:
ماسك كتابي ف أنهي إيد يا عيال
إيه ذنبي لو كفِّيني طلعوا شمال
مش عايز أعمل أي حاجة حرام
لكن مابستناش يجيني حلال
الانتظار زي الحياة مؤلم
وأنا روحي زي كتافي شايلة جبال.

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