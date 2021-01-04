صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

صدر ديوان الشاعرة بسنت عبداللاه "بخفة فيل" عن دار فهرس للنشر والتوزيع، في 130 صفحة من القطع المتوسط.وتعبّر "عبداللاه" في قصائدها عن التحولات الشعورية التي يتعرض لها الإنسان عبر مراحل عمره، من اليأس والأمل والطموح، ومدى فقدانه لعنفوانه وجموحه ومشاعره كلما مر به العمر وتقدم.ومن أجواء الديوان:ماسك كتابي ف أنهي إيد يا عيالإيه ذنبي لو كفِّيني طلعوا شمالمش عايز أعمل أي حاجة حراملكن مابستناش يجيني حلالالانتظار زي الحياة مؤلموأنا روحي زي كتافي شايلة جبال.