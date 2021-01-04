توقعات بتمديد الإغلاق فى ألمانيا لكن الولايات تختلف بشأن انتظام الدراسة

قبل أيام من مناقشة القيادات الإقليمية في ألمانيا ما إذا كانوا سيمددون الإغلاق الحالي، يبدو أن القيود على مستوى البلاد ستستمر بشكل شبه مؤكد، على الرغم من أن البعض لا يزال يدفع بإعادة فتح المدارس ومرافق رعاية الأطفال.ومن المقرر أن تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الـ16 وتناقش الخطوات التالية يوم غد الثلاثاء.وقالت وزيرة البحث أنيا كارليتشك إن العودة الكاملة إلى فصول الدراسية بالكامل في جميع الصفوف "لا يمكن تصورها" بسبب وضع أعداد الإصابات.وقالت لصحيفة مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الاثنين "يجب أن نكون مستعدين للوضع في المدارس، مثل الوضع بشكل عام، حيث من المتوقع أن يظل صعبا في الأسابيع المقبلة".كما اقترح رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتجمري، تمديد الإغلاق لمدة أربعة أسابيع. وقال لصحيفة راينيشه بوست، حتى هذا قد لا يكون كافيا.ومن المقرر أن يجتمع وزراء الثقافة بالولايات يوم الاثنين.