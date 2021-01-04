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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناميبيا: إجمالى إصابات كورونا 25116 والوفيات215

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:49 ص
كورونا في ناميبيا
كورونا في ناميبيا
وكالات
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أعلن كالومبى شانجولا وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا عن تسجيل 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- وحالتي وفاة مع تعافي 124 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ناميبيا حتى الآن 25116 حالة مؤكدة وتعافى21055 بينما بلغ عدد الحالات النشطة3843 وبلغ عدد الوفيات 215 حالة.

وذكرت صحيفة"ذى ناميبيان" في موقعها على الانترنت أنه تم إدخال 261 شخصا إلى المستشفيات لعلاجهم من مرض كوفيد19، بينهم 41 فى غرف العناية المركزة.

وقال شانجولا:"إننا نواصل مراقبة الأعداد المتزايدة للإصابات فى كل المناطق خاصة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاما" مشيرا إلى أنه لا يزال يتم تسجيل إصابات متزايدة بين الطلبة والأكاديميين والمعلمين خلال عطلاتهم.

وأوضح شانجولا إن مرض كوفيد 19 أصبح يشكل حاليا تهديدا كبيرا للخدمات الصحية العامة والخاصة فى البلاد، حيث إن قدرات العلاج أو الوقاية من المرض تعانى من ضغوط شديدة.

وقال:" إن مصدر القلق الأساسى بالنسبة لنظامنا الصحى يتمثل فى الحاجة إلى خدمات الرعاية الحرجة، لذا، فى الوقت الذي ندخل فيه العام الجديد، دعونا نستخدم الكمامات والتمسك بقوات الصحة العامة والحد من الزيارات غير الضرورية"

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