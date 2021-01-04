هاريس: محاولات ترامب قلب نتيجة انتخابات جورجيا «إساءة استخدام للسلطة»

وصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جهود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، بأنها "إساءة استخدام جريئة للسلطة".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في أحدث مساعيه للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن، ضغط ترامب - في مكالمة هاتفية يوم السبت استمرت لساعة- على مسؤول الانتخابات الأبرز في جورجيا "للعثور" على ما يقرب من 12 ألف صوت لازمة لقلب نتائج الولاية لصالحه، وفقا لتسجيلات نشرتها صحيفة واشنطن بوست.وقالت الديموقراطية هاريس، مساء الأحد، في فعالية انتخابية في سافانا، بولاية جورجيا، إن تصرفات ترامب تكشف "صوت اليأس".ورفض وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر، وهو من الحزب جمهوري، مزاعم الرئيس في المكالمة، وقال لترامب إنها تستند إلى نظريات مؤامرة مفضوحة.وقال ترامب، على تويتر، بشأن رافنسبرجر "إنه ليس لديه فكرة!"، مضيفا إنه اتصل بوزير الخارجية بشأن "تزوير أصوات الناخبين في جورجيا".وستجري جورجيا انتخابات إعادة يوم الثلاثاء على مقعدين في مجلس الشيوخ، وقد تؤدي نتائجها إلى ترجيح الأغلبية الجمهورية في المجلس.ويروج ترامب لادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات قد تم تزويرها ضده، لكنه لم يقدم أي دليل مؤثر في أي محكمة.