أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

"الدستور" التقت الكاتبة والفنانة أميمة عبد العزيز وكان معها هذا الحوار..

- حدثينا عن بداياتك في الكتابة وكيف ومتى جاءت؟

- تكتبين القصة والشعر وتمارسين الفن التشكيلي هذا بخلاف علاقتك بالإذاعة، في أي المسارات إذن تجدين ذاتك وتحققين طموحاتك ؟

- لماذا صدرت طبعة ثانية عن "رسائل اللافندر"، ولم تصدر لـ "بوح الوتر" طبعات جديدة ؟

- من خلال نشاطاتك الفنية والجمالية المتعددة، كيف ترى الكاتبة أميمة عبد العزيز الواقع الثقافي والإعلامي فيما يخص حراكك ؟

- ليتك تحدثينا عن رؤيتك للمشهد النقدي المصري من خلال تعامله مع كتاباتك ؟

- حدثينا عن رؤيتك عن الواقع الإبداعي، وكذلك مسألة النشر في مساراته المختلفة، بعد أزمة كورونا.

- أمنياتك الشخصية أو الإبداعية للعام 2021 ؟

- عن مفوضية سفراء السلام الدولية ونشاطاتهاوفيما يخص برنامجك الإذاعي، ماهو جديدىك في هذا الإطار؟



(الجديد هو إعطاء مساحة أكبر لإيصال رسالة للعالم مفادها أن مصر ستظل منارة الأدب والفن فى إطار مصرى صميم بالرغم من مستحدثات الظروف الراهنة وتداعيات الأحداث السياسية والاجتماعية التى مرت بها البلاد..

- عن ولعك بالفن التشكيلي وعالم المسطح الأبيض، كيف كانت آخر نتاجات الفنانة أميمة عبد العزيز؟

أميمة عبد العزيز العزيز فنانة متعددة المواهب في مسارات القصة، وتكتب الشعر وتمارس الفن التشكيلي وكذلك الإذاعة، خريجة كلية التجارة، مدير تجارى سابق وتقدم برنامجا أسبوعي بصوتها من خلال مفوضية سفراء السلام الدولية بالقاهرة، تعلمت على يد المرحوم الفنان عباس شهدى، واشتركت فى العديد من المعارض ثم توقفت أكثر من 25 عاما.بدأت الكتابة من خواطر إلى قصص قصيرة نشرت مجموعتين قصصيتين الأولى "بوح الوتر" فى معرض القاهرة للكتاب 2018 والثانى "رسائل اللافندر" نشرته بالمكتبات، واليوم أعيد نشر الطبعة الثانيه منه بمعارض دولية ومحلية، ولها تحت الطبع "ترانيم عاشقة" فى مجال الفن التشكيلي.(البداية فى مرحلة الدراسة الجامعية كان شغفى بقراءة كتب الفلسفة والشعر الحديث، ودراسة تاريخ الفن التشكيلى وتطور مدارسه الإبداعية يسيطر على، ولكنه أكسبنى ثقافة ومفردات قوية اختزنتها سنوات طويلة حتى انتهيت من رسالتى تجاه أسرتى وأبنائى وأصبح لدى الوقت لأعيد استخراج هذا الكنز المدفون فى أعماقى.. فى سن الخمسين بدأت رحلتى الحقيقية مع الكتابة، بدأت بكتابة خواطر صغيرة ولكنها مكثفة المعنى فى العشق الإلهى وبتشجيع الأصدقاء بدأت رحلتى مع اول مجموعة قصصية..(سؤال صعب.. الفنان هو إنسان وهبه الله قدرة على صياغة خبراته الحياتية ومشاعره ومشاكل البيئة التى يعيش فيها بصورة جمالية، وقد حبانى الله عدة قدرات ساعدتنى على التعبير عن خبرات الأعوام وقضايا الوطن ولكن ربما القصص أجدها قريبة للمتلقى عن الفن التشكيلى.. أما الإذاعة فهى فرصة جيدة لإيصال المعلومة والقيم المفقودة بأسلوب أدبى سهل يتقبله المستمع البسيط قبل المثقف..( "رسائل اللافندر" أعتبرها بداياتى الحقيقية، بالرغم من نجاح بوح الوتر إلا أن "رسائل اللافندر" أرهقتنى فى إعدادها لأننى جعلت منها وجبة ثقافية دسمة فى إطار رومانسى حالم، تطرقت لحياة بعض الأدباء كجبران خليل جبران والفنانين التشكيليين مثل فان جوخ وأيضا وضعت يدى على جروح المنطقة العربية وتطرقت لمشكلة المرأة الريفية، هى مجموعة تعد من أهم الأعمال التى تتميز بالبساطة فى إيصال المعلومة للشباب، والسبب فى طبعة ثانية الآن هو ثقافة المهرجانات والانحدار الثقافى.. لعل رسائلى تصل لغايتها فى تحسين الوضع قليلا، فأنا أؤمن بقوة قطرات الماء فى إعادة تشكيل الصخور..(هناك صعوبات كبيرة تحيط بهذا المجال، فبالرغم من إقامة معارض الكتاب الدولية ومعارض الفن التشكيلى وأعداد لا تحصى من الفضائيات والصحف والبرامج، إلا أننا لم نستطيع الوصول لقيعان المدن، ورفع مستوى الثقافة بها، وهذا فى رأيي يرجع للتركيز من الكثيرين على الأعمال التجارية والشهرة ومحاباة الأصدقاء وعدم البحث عن النصوص الجيدة.. وعدم النظر إلى صورة مصر رائدة الفنون فى الوطن العربى.ما رأيته خلال متابعاتى ونشاطى الفنى والثقافى والإعلامى غير مطمئن، كان الفن فى مصر هو سفير السلام يحمل الرقى والحداثة والذوق والموضة لباقى الدول فى المنطقة، أما الآن انتشرت ثقافة ضحلة تعتمد على الانحطاط والكلمات الركيكة التى تشبه المخدرات فى تعاطى الشباب لها فهى تفسد أخلاقهم وأذواقهم وللأسف تنتشر كالهشيم فى النار، وهذا الفساد انتشر فى كافة المجالات ولا يزال الحراك الثقافى الحقيقى يعوقه الفساد.( لقد مررنا بمراحل فى الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية غيرت مفاهيم كثيرة وأصبح السائد فى معايير تقييم المجتمع هو الاهتمام بالشكل وعدم الاهتمام بالجوهر، وهذا التغيير أطلق العنان للنقد الهادم.. حين أطلقت العنان للقلم وجدت أناس لا هم لهم سوى وضع قلمى فى قالبهم وهو قالب خاو من المشاعر والأفكار ولكنه يحافظ فقط على الشكل، ولكنى متمردة بطبعى فآثرت الابتعاد وانطلقت أفرض أسلوبى وإبداعى بخطى واثقة حتى اصبح لى متابعين ينتظرون كلماتى التى تعبر عنهم بصدق..(بالطبع تأثر الحراك الثقافى كثيرا بأزمة كورونا، اضطررنا لإلغاء العديد من المعارض والملتقيات خاصة الدولية، وقد وضع الناشرون والكتاب والفنانون فى مأزق كبير وخسائر هائلة، ولكن الإنسان لا يقف مكتوف الأيدى، هناك حلول تعوض هذه الخسائر نوعا ما وهى وسائل التواصل الافتراضية.. معارض فنون تشكيلية وبرامج مباشرة بطرق الفيديو زووم أو بيع الكتب الالكترونية..أمنياتى على المستوى الشخصى عمل معرض خاص بى يجمع أجمل لوحاتى وخروج ديوان "ترانيم عاشقة" وهو يجمع أجمل قصائدى النثرية التى كتبتها على مدار ثلاث سنوات..( إنتاجى ليس كلاسيكيا فأنا أرفض أن أحل محل الكاميرا، لوحاتى تخرج خطوطها من وجدانى، كل لوحة أستطيع كتابة أبيات من الشعر أو كتابة قصتها، وكانت آخر أعمالى لوحتان تكملان بعضهما، عن التقاء الأرواح المتشابهة مهما كان الزحام والثانية تعبر عن الجنة فى ظل وجود روحين متفاهمين.. والآن أعمل على مجموعة لوحات تجسد فن الأرابيسك فى إطار تجريدى..