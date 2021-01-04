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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحلّ قوات الدعم السريع

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:05 ص
تجمع المهنيين السودانيين
تجمع المهنيين السودانيين
وكالات
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طالب تجمع المهنيين السودانيين النائب العام بتكوين لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماما من المعتقلين المدنيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، في بيان متوجها فيه إلى النائب العام السوداني، طالب التجمع بإلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.

وقال: "وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقا لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني".

وتابع التجمع: "نطالب بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافا واعتقالا غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية".

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