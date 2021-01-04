تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم عن تعيين المدرب مارسيلينو جارسيا تورال مديرا فنيا جديدا للفريق خلف للمدرب جايزيكا جاريتانو الذي أقيل في وقت سابق أمس الأحد رغم الفوز على إلتشي 1 صفر في الدوري الإسباني.ووقع تورال المدير الفنس السابق لكل من فياريال وبلنسية على عقد لتدريب بلباو حتى 2022.وأوضح بلباو في بيان: "مارسيلينو يمتلك قدرا هائلا من الخبرة في مجال التدريب بالمستويات العالية حيث خاض في مسيرته التدريبية 416 مباراة منها 320 مباراة بالدوري الإسباني و54 بكأس ملك إسبانيا و42 مباراة في البطولات الأوروبية".وأضاف البيان: "آخر منصب تولاه تورال كان المدير الفني لفريق بلنسية وقاد الفريق للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2018 2019 ".ويحتل بلباو الآن المركز التاسع في الدوري الإسباني حيث كان انتصاره على إلتشي أمس هو الثاني فقط له في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.