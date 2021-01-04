سوريا تسجل 94 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 61 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الوزارة، أوضحت في بيان لها أن حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد بلغت حتى الآن 11710 حالات وشفاء 5546 حالة ووفاة 729.وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.