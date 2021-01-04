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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تفرض قيودًا جديدة وسط «عطلة اجتماعية للجميع»

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:21 ص
إرنا سولبرج
إرنا سولبرج
وكالات
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أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، في مؤتمر صحفي عقد في أوسلو، أن بلادها تطبق سلسلة من القواعد والإجراءات الأكثر صرامة وسط مخاوف من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سيتم حظر تقديم المشروبات الكحولية في المؤسسات والمناسبات في جميع أنحاء البلاد، كما سيجري حظر التجمعات الخاصة خارج المنزل بمشاركة أكثر من خمسة أشخاص.

ووفق القيود المفروضة يتعين على المتاجر ومراكز التسوق أن تحدد عدد العملاء المتواجدين بها في نفس الوقت بحيث يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.، ويجب تأجيل الأنشطة الترفيهية والرياضية والفعاليات الثقافية في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء، وتجنب السفر غير الضروري، سواء في داخل البلاد أو خارجها، كما يجب أن يعمل من المنزل كل من يمكنه ذلك.

وقالت سولبرج، إن كل هذا سيطبق اعتبارًا من يوم الإثنين لمدة 14 يومًا بشكل مبدئي.

وطلبت بِنت هُوي، وزيرة الصحة النرويجية، بمنح عطلة اجتماعية للعام الجديد للجميع.

ويوجد في النرويج حاليًا أحد أقل عدد من الإصابات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من حيث عدد السكان، إلى جانب فنلندا وأيسلندا واليونان.

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