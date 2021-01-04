رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. 214 ألف لاجئ يعانون ظروفا إنسانية خاصة

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:38 ص
لاجئين
لاجئين
وكالات
طباعة
بلغ عدد اللاجئين المقيمين في الأردن من أصحاب الاحتياجات والظروف الإنسانية الخاصة 214272 من أصل 752 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

وبحسب إحصائية المفوضية حتى منتصف نوفمبر الماضي، فإن اللاجئين ممن يعانون ظروفا خاصة أو احتياجات "يشكلون 28.5 % من مجموع اللاجئين في الأردن من مختلف الجنسيات، ويعاني نحو 75.4 ألف من اللاجئين أي بنسبة 10 % من مشاكل صحية خطيرة، 36.8 الف منهم وبنسبة 4.9 % لديهم احتياجات حماية قانونية وجسدية، 30.6 ألف وبنسبة 4.1 % ذوو إعاقة، 28.8 ألف وبنسبة 3.8 % أطفال معرضون للخطر، 18.1 ألف أسرة يرعاها إما الأب وحيدا أو الأم وحيدة، 14.6 ألف لاجئة معرضة للخطر، 7.2 ألف مسنون معرضون للخطر، و154 ألفا لديهم احتياجات خاصة مختلفة".

وأضافت: "يوجد في الأردن 2515 طفلا منفصلون غير مصحوبين بذويهم".

وأشارت الإحصائية إلى أن كبار السن يشكلون نحو 4.8 % من اللاجئين المقيمين في الأردن بواقع 36072 لاجئا، أما الأطفال دون سن 18 فيشكلون 46.8 % من اللاجئين في الأردن بواقع 351557 طفلا.

وأضافت: "من أصل نحو 752 ألف لاجئ في الأردن يشكل السوريون نحو 88.1% منهم بواقع 661.9 ألف، يليهم العراقيون 66.8 ألف وبنسبة 8.9 %، اليمنيون 2 % بواقع 14.6 ألف، السودانيون 6 آلاف، الصوماليون 742، والجنسيات الأخرى 1551".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

دراسة: «الطب الشعبى» يدفع البعض فى الأردن والسعودية لأكل حيوانات مهددة بالانقراض

وفاة المغنى البريطانى جيرى مارسدن عن 78 عاما

برشلونة يفوز على هويسكا بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض