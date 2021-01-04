تونس.. 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4800 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 143544 منذ بدء الجائحة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107049 شخصا.وذكرت أن 342 مصابا يقيمون حاليا في أقسام العناية المركزة، في حين يخضع 125 مصابا آخر للتنفس الاصطناعي.