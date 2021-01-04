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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 عناصر من قوات النظام فى هجوم استهدف حافلة بشمال سوريا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:36 ص
هجوم علي حافلة
هجوم علي حافلة
وكالات
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قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة عناصر من قوّات النظام السوري، في هجوم لتنظيم داعش استهدف حافلة على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و شار المرصد إلى أنّ الكمين أسفر أيضًا عن مقتل مدنيَّين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيّين، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

واستهدف الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع، حافلة تقل عسكريين وعلى الأرجح بعضًا من أقاربهم، حسب ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأنّ «تسعة مدنيين استشهدوا، وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية».

ولم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم، لكن التنظيم كان قد تبنى الخميس هجومًا استهدف حافلةً في سوريا وأودى بـ39 عنصرًا من قوّات النظام السوري.

وعلى الرغم من هزيمته في مارس 2019، لا يزال تنظيم داعش يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصًا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص «وسط» ودير الزور «شرق» عند الحدود مع العراق، حيث تنشط مجموعات إرهابية.

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