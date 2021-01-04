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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء دفاع أمريكيون سابقون ينتقدون رفض ترامب الاعتراف بخسارته

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:32 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أشار وزراء دفاع أمريكيون سابقون في رسالة مفتوحة إلى أن الانتخابات الرئاسية انتهت في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب رفض الاعتراف بخسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" وقع الرسالة عدد من وزراء الدفاع السابقين هم ديك تشيني، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، وليونيل بانيتا، ودونالد رامسفيلد، وويليام كوهين، وتشاك هاجل، وروبرت جيتس، وويليام بيري، وأشتون كارتر.

وتأتي الرسالة في وقت يترقب فيه الجميع جلسة الكونجرس الأمريكي لعد أصوات الهيئة الانتخابية يوم الأربعاء المقبل، عقب إعلان عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري نيتهم تقديم اعتراضات على نتيجة الانتخابات وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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