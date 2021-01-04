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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 ألف دولار مكافأة لمواطن أبلغ عن غش تجارى فى السعودية (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:53 ص
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
وكالات
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منحت وزارة التجارة السعودية المواطن عبدالرحمن مكافأة مالية قيمة بعد إبلاغه عن حالة غش تجاري في إحدى المناطق بالمملكة.

وقالت الوزارة إن عبدالرحمن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري، من دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر" أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال (نحو 33 ألف دولار) تم منحها لـ19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

وبجانب منح المكافآت المالية، تقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا الغش والتستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين الضالعين في هذه القضايا بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى.

وتمنح وزارة التجارة المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة بعد صدور حكم قضائي بذلك.
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