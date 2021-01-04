رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل تراجعا لافتا فى وفيات كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:15 ص
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
طباعة
سجلت الجزائر تراجعًا لافتًا في وفيات فيروس كورونا، حيث أعلن مسئول في وزارة الصحة عن ثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 4 حالات عن حصيلة أمس.

وبلغ مجموع الوفيات منذ انتشار الفيروس بالجزائر العام الماضي 2772.

كما سجلت الجزائر 249 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و408 إصابات حسب جمال فورار المتحدث باسم اللجنة العلمية المعنية.

وأشار فورار إلى تعافي 197 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 67 ألفا و808، فيما 36 مريضا يخضعون للعناية المركزة.

موضوعات متعلقة

إغلاق 20 محل وهايبر ماركت بكارفور الإسكندرية (صور)

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 4-1-2021

إسبانيا.. رجل غاضب يحطم 50 سيارة مرسيدس بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى

تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

دراسة: «الطب الشعبى» يدفع البعض فى الأردن والسعودية لأكل حيوانات مهددة بالانقراض

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض