رشيدة طليب تؤدى اليمين فى الكونجرس بالزى الفلسطينى

ظهرت البرلمانية الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب بالزي الفلسطيني التقليدي وهي تؤدي اليمين الدستورية للمرة الثانية في مجلس النواب الأمريكي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت: "لقد جاء والداي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة، وفي سن التاسعة العاشرة، تمكن والدي من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور وتعليمه كان للصف الرابع فقط".وأشارت إلى أن والدها تزوج من والدتها التي تركت المدرسة للمساعدة في إعالة أسرتها، وأضافت: "لقد ضحى كلاهما كثيرا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنا، حيث ستؤدي ابنتهما الكبرى اليمين الدستورية في الكونجرس للمرة الثانية".وتابعت: "أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية (في مجلس النواب الأمريكي)، وأردت تكريمهم بارتداء فستان فلسطيني مطرز".وأكدت طليب التي فازت في انتخابات ميشيغان، أنه على الرغم من الأموال الطائلة التي منحت لمنافسيها من قبل اللوبي اليهودي واليمين المتطرف، إلا أنها لا تعتبر شرف التواجد في مجلس النواب الأمريكي أمرا مفروغا منه، وتعهدت بأن تعمل بجد من أجل الناخبين في المقاطعة 13 في الولاية، وقالت: "لن أتراجع أبدا".