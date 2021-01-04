رئيس غانا: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعيد القارة إلى مسارها بعد كورونا

أعلن نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، رئيس غانا أن إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية سوف يضع الدول الأفريقية على المسار الصحيح مجددا بعد أن ضربتها جائحة كورونا.ونقل موقع"غانا ويب" عن أكوفو قوله يوم الأحد إن الصفقات التجارية الأفريقية سوف تغير قواعد اللعبة فى القارة، بما لديها من إمكانية توفير الحافز على إنعاش التجارة البينية الأفريقية.وقال أكوفو فى كلمة أمام أول ندوة افتراضية حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية إن أفريقيا تتأهب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأضاف:" إننا عازمون على الدخول فى عصر جديد من التصنيع، وإقامة سوق قارية واحدة".وأوضح إن هذه السوق سوف تكون عنصرا مهما لتوفير القدرة على ممارسة التجارة فى القارة الأفريقية، والتعافى من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتوجه نحو توفير فرص جديدة"كان قادة الدول الأفريقية قد بدأوا رسميا التجارة وفق منطقة تجارة حرة أفريقية يوم الجمعة، بعد شهور من التأخير الناجمة عن جائحة كورونا.وتهدف منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص فى كتلة اقتصادية يبلغ حجم اقتصادها 3.4 تريليون دولار معا ستكون بمثابة أكبر منطقة تجارة حرة منذ إقامة منظمة التجارة العالمية.وتسعى منطقة التجارةالحرة الأفريقية إلى إقامة سوق واحدة للسلع والخدمات الأفريقية، بما يسمح بحركة حركة الاستثمارات والسلع والخدمات بين الدول الأفريقية.وتستضيف غانا الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، المسؤولة عن تنسيق التطبيق الناجح للاتفاقية الخاصة بالمنطقة.