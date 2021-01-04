صلاح يتبرع بـ14 أسطوانة أكسجين لمصابى كورونا بنجريج

أعلنت جمعية محمد صلاح الخيرية بقرية نجريج، مركز بسيون، بمحافطة الغربية، عن مشاركة الجمعية فى مكافحة فيروس كورونا، حيث وفرت بناءً على طلب اللاعب الدولي المصري 14 أسطوانة أكسجين لتوزيعها على مصابى كورونا بالمجان داخل القرية، على أن يتم تسليمها مرة أخرى للجمعية لتقوم بإعادة تعبئتها بالأكسجين، لتكون جاهزة لخدمة حالات كورونا.كما أجرت الجمعية تجهيزات بمستشفى بسيون المركزى، أبرزها أجهزة طبية وتانك أكسجين للمستشفى، فضلا عن تبرعه بـ 50 مليون جنيه لمعهد أورام القاهرة بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف المعهد، وساعدت خلال العام الماضي ما يقرب من 400 أسرة فقيرة وأرامل وأيتام وبعض السوريين المقمين بالغربية، وتتراوح المساعدات ما بين 150 لـ350 جنيها.من جانبه قال حسن بكر، أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية، إن حجم المساعدات التى قدمها اللاعب الدولى وما قام به من أعمال خيرية سواء بالقرية أو خارجها كبير، منها على سبيل المثال قيام اللاعب بإنشاء معهد أزهرى بالقرية بتكلفة 15 مليون جنيه لتخفيف العبء عن كاهل فتيات القرية من الانتقال إلى القرى المجاورة للذهاب للمعهد.