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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إسبانيا.. رجل غاضب يحطم 50 سيارة مرسيدس بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:48 ص
رجل يحطم سيارة
رجل يحطم سيارة
وكالات
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل سابق في شركة "مرسيدس بنز" عقب قيادته جرافة مسروقة حطم بها 50 سيارة قدرت قيمتها بـ5 ملايين جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقرير للشرطة، أن "العامل (38 عاما) قاد جرافة سرقها من موقع بناء لمسافة أكثر من 25 كيلومترا ناحية المنطقة الصناعية في فيكتوريا عاصمة إقليم الباسك شمالي إسبانيا".

وقالت: "المتهم عمل في موقع مرسيدس بنز بين عامي 2016 و2017".

وأشارت إلى أن أحد حراس الأمن اضطر إلى إطلاق رصاص تحذيري في الهواء لحمل الرجل على وقف "هجومه" لحين وصول الشرطة.

ونوهت الشرطة إلى أن الحادث عبارة عن "هجوم انتقامي متعلق بالعمل".

وقال متحدث باسم الشرطة في إرزاينتزا، إن "هناك حوالي 50 مركبة معطوبة" فيما التقارير المحلية تشير إلى "69 مركبة".

وتشير المصادر إلى أن من بين السيارات المتضررة "سيارة مرسيدس-بنز" الفئة الخامسة، التي تبلغ قيمتها حوالي 90 ألف جنيه إسترليني وسيارة "eVitos" الجديدة.

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