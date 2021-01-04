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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا.. 5 وفيات و117 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:04 ص
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت 5 وفيات و117 إصابة و223 حالة شفاء بفيروس كورونا.

وبهذه الحصيلة يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم موريتانيا منذ بدء تفشي الفيروس في مارس الماضي إلى 14677 إصابة، بينها 11913 حالة شفاء، و353 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات الحرجة بالفيروس يصل الآن إلى 69 حالة، ويبلغ عدد الإصابات الخفيفة 83 حالة، فيما وصل عدد الإصابات دون أعراض إلى 2259 حالة.

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